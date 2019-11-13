Более 400 кг наркотиков изъяли у интернет-магазина в России

Российский интернет-магазин попался на торговле наркотиками. Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли у продавцов 440 килограммов запрещенных веществ и задержали семь человек. Об этом «360» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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«На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 килограммов наркотических средств», — сказано в сообщении.

Как отметили в ЦОС, речь идет об одном из крупнейших онлайн-магазинов в России, занимающимся незаконной деятельностью. Среди найденных наркотиков были такие запрещенные вещества, как гашиш, мефедрон, МДМА и a-PVP. Их общая стоимость оценивается в 650 миллионов рублей.

Во время проведенной операции сотрудники ФСБ задержали с поличным семь работников магазина. Преступники занимались перевозкой и сбытом наркотиков. В нелегальной интернет-площадке они были межрегиональными и региональными курьерами.

По словам силовиков, двое задержанных осуществляли доставку особо крупных партий наркотиков до 300 килограммов. Они отправляли вещества из Москвы и Санкт- Петербурга. Остальные курьеры отвечали за сбыт оптовых партий до 50 килограммов в конкретные регионы страны. Всех злоумышленников отправили под стражу.