Более 40 мигрантов задержали после массовой драки с поножовщиной в Новой Москве

После массовой драки мигрантов в Новой Москве задержали 43 человека, в том числе подозреваемого в нанесении ножевого ранения. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов, передало РИА «Новости».

Баранов рассказал о межэтнических конфликтах, выступая в Мосгордуме. Начальник полиции отметил, что большинство таких стычек происходят на бытовой почве. По той же причине накануне произошла массовая драка в Новой Москве. Конфликт возник из-за того, что люди не смогли решить, кому разгружать машину.

Участниками драки стали представители разных этнических групп, сообщил Баранов. Один человек в ходе драки получил ножевое ранение. Правоохранители оперативно отреагировали и пресекли конфликт.

В МВД сообщали, что участник конфликта, получивший ножевое ранение, госпитализирован.

Массовая драка произошла в поселке Сосенское. Судя по видео, которые разлетелись Сети, там схлестнулись не менее двух десятков человек. По факту произошедшего завели дело о хулиганстве. Но в ходе разбирательства его могут переквалифицировать на статью «Покушение на убийство».