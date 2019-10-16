Более 4 тысяч черепах нашли в гараже в Оренбурге. Фото

Полицейские при участии Росгвардии обнаружили в одном из гаражей Оренбурга более четырех тысяч сухопутных черепах. Рептилий незаконно ввезли в Россию из Казахстана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали гражданку одной из стран Центральной Азии и гражданина России. Их подозревают в контрабанде особо ценных диких животных.

Источник фото: МВД РФ

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«Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом», — рассказала Волк.

Источник фото: МВД РФ

Источник фото: МВД РФ

Этот вид найденных животных охраняется «Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры» и занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Против задержанных возбуждено уголовное дело.

Сейчас черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Предварительное расследование дела продолжается.

Сухопутная среднеазиатская черепаха — это популярное домашнее животное. При надлежащем уходе, рептилия может прожить более 30 лет.