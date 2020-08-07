Более 32 млрд состояния экс-министра Абызова потребовали обратить в доход государства

Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего министра Михаила Абызова более 32 миллиардов рублей и обратить их в доход государства. Заявление прокуроры уже направили в суд.

В Генпрокуратуре напомнили, что, по версии следствия, Абызов с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты. Например, он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении и не сообщил о пяти офшорных компаниях, зарегистрированных на Кипре.

Кроме того, он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на то, что стал госслужащим. Свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал.

Михаилу Абызову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, создании и участии в преступном обществе. 7 февраля 2018 года бывший министр, как считают прокуроры, продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания» на Кипре, а на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом. Эти деньги Генпрокуратура теперь намерена взыскать в доход государства.

Решение о взыскании будет принимать Гагаринский районный суд Москвы.