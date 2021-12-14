Более 300 террористов поймали в России за год

Свыше 300 террористов были задержаны силами НАК в России в 2021 году. Нейтрализовано из них 23, включая четырех главарей.

«Задержаны 312 боевиков и 821 пособник», — уточнили в НАК.

Не допущен въезд в Россию 926 лиц, причастных к террористической деятельности. Заблокированы финансовые активы на сумму 100 миллионов людей, которые могли быть использованы террористами.

«Вместе с тем, внимание участников заседания было обращено на сохраняющиеся угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористических организаций по распространению террористической пропаганды в сети „Интернет“ с целью радикализации подростков и молодежи», — заявили в НАК.

С целью предупреждения были выработаны дополнительные меры, связанные, прежде всего, с образовательной сферой, а также повышением эффективности адресной профилактики.

Ранее в рамках двусторонних переговоров секретарь Совбеза России Николай Патрушев и президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом.