Криминал 14 марта 2023, 15:27 Более 300 патронов нашли у мужчины в Наро-Фоминске Полиция в Наро-Фоминске задержала мужчину по подозрению в незаконном обороте боеприпасов РИА «Новости»

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Сотрудники полиции обнаружили у 45-летнего москвича в подмосковной деревне Каменка более 300 патронов. Мужчину заподозрили в незаконном обороте боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

«В хозяйственной постройке и гараже на его дачном участке полицейскими обнаружены и изъяты 316 предметов, конструктивно схожих с патронами», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Специалисты выяснили, что эти предметы являются боеприпасами и подходят к огнестрельному нарезному оружию различных калибров, они пригодны для стрельбы. Сам мужчина сообщил, что купил патроны еще в 2020 году.

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Против него открыли уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Петрова добавила, что фигуранту выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.