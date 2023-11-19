Криминал 19 ноября 2023, 06:02 Более 200 медиков в письме к Путину попросили отпустить художницу Скочиленко Скриншот с видео

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Более 200 врачей в открытом письме к российскому лидеру Владимиру Путину попросили отпустить из колонии Санкт-Петербурга художницу Сашу Скочиленко Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По словам врачей, женщина страдает от ряда хронических болезней. Среди них — порок сердца, непереносимость глютена и психические расстройства. Заключенная нуждается в постоянном наблюдении в больнице. Пребывание Скочиленко может негативно повлиять на ее здоровье, объяснили врачи.

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Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор художнице за распространение фейков о специальной военной операции на Украине. Женщину задержали и поместили под стражу в апреле прошлого года. Как выяснило следствие, она заменяла ценники в магазине на листки, содержащие ложную информацию о ВС РФ. Сама Скочиленко свою вину не признала.