Криминал 17 января 2023, 22:10 Почти 145 млн рублей украли из бюджета при ремонте дороги в Сочи Прокуратура: более 144 млн рублей украли из бюджета при ремонте дороги в Сочи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 144 миллионов рублей похитили из бюджета во время капитального ремонта дороги в Сочи. Работы велись по нацпроекту, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

«Прокуратурой города Сочи в результате проверочных мероприятий в действиях должностных лиц государственного унитарного предприятия Краснодарского края „Дагомысское ДРСУ“ выявлены факты хищения бюджетных средств в особо крупном размере», — заявили в надзорном ведомстве.

Реклама

Сотрудники организации занимались капитальным ремонтом по госконтракту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Они проводили строительно-монтажные работы на подъезде к селу Харциз Первый. В акты о приемке работ внесли заведомо ложную информацию об их объемах. Общая сумма хищения составила более 144 миллионов рублей.

Реклама

Прокуратура провела проверку и направила все материалы в СУ УВД по Сочи. Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Сейчас расследование продолжается.