Более 130 граммов синтетических наркотиков нашли у жительницы Тарко-Сале
22-летняя жительница Тарко-Сале держала в своей квартире более 130 граммов синтетических наркотиков
Жительницу Тарко-Сале задержали в Пуровском районе. Ее подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Подозрения на нее пали в октябре. В квартире у девушки обнаружили сверток с кристаллообразным веществом, приспособления и упаковочные материалы для фасовки. Спустя время следователи обнаружили в подъездах жилых домов тайники, из которых извлекли еще 34 свертка уже с порошкообразным веществом. Медицинская экспертиза подтвердила, что полицейские обнаружили именно наркотические вещества. Против подозреваемой возбудили уголовное дело.