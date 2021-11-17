Более 130 граммов синтетических наркотиков нашли у жительницы Тарко-Сале

Жительницу Тарко-Сале задержали в Пуровском районе. Ее подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Подозрения на нее пали в октябре. В квартире у девушки обнаружили сверток с кристаллообразным веществом, приспособления и упаковочные материалы для фасовки. Спустя время следователи обнаружили в подъездах жилых домов тайники, из которых извлекли еще 34 свертка уже с порошкообразным веществом. Медицинская экспертиза подтвердила, что полицейские обнаружили именно наркотические вещества. Против подозреваемой возбудили уголовное дело.