Криминал 15 января 2024, 20:05 Более 100 военных осудили в Петербурге в 2023-м за уклонение от службы Пресс-служба судов Петербурга: 108 военных осудили за год за уклонение от службы РИА «Новости»

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За 2023 год 108 человек привлекли к уголовной ответственности в Санкт-Петербурге за уклонение от военной службы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

У военных судов особенно возросла нагрузка по рассмотрению дел по статье о самовольном оставлении части или места службы.

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В 2023-м в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило 102 дела в отношении мужчин, которые самовольно оставили часть, чтобы временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в период СВО.

Обвинительные приговоры огласили по 85 делам, 69 из них вступило в законную силу, восемь обжаловали в апелляционном порядке, а еще три — в кассационном, указали в пресс-службе.

В 224-й гарнизонный военный суд поступило 30 дел по этой статье. Приговоры огласили по 23 делам. Все они вступили в законную силу. Два приговора обжалуют в кассационном порядке.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично», — уточнили в пресс-службе.

В конце декабря в Москве уклониста от армии лишили российского гражданства.