Более 100 кустов конопли нашли у фермера из Хабаровска | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Более 100 кустов конопли нашли у фермера из Хабаровска

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Сотрудники полиции изъяли более 100 кустов конопли у фермера из Хабаровского края. Об этом сообщил ОТР.

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Злоумышленник выращивал кусты на собственном дачном участке. Во время обыска сотрудник органов обнаружили у фермера около 200 граммов марихуаны. Мужчина заявил, что наркотическую траву выращивал для собственного употребления. По его словам, деньги он зарабатывал продажей овощей.

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