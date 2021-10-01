Более 100 человек допросили после убийства студенток в Оренбургской области

Следователи допросили более 100 свидетелей по факту убийства трех студенток в Оренбургской области, сообщил сайт регионального СК.

В число допрошенных вошли родственники и друзья убитых, сокурсники и преподаватели, собственники арендуемой ими квартиры, соседи и знакомые. Следователи провели многочисленные осмотры места преступления, изучают кадры с видеокамеры, установленной недалеко от места трагедии. Также правоохранители назначили проведение 14 различных экспертиз, направленных на установление всех подробностей случившегося.

Тела трех убитых девушек обнаружили утром 30 сентября в городе Гае Оренбургской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Девушки оказались студентками медицинского колледжа, приехавшими на учебу из Башкирии. Убитым было 17, 18 и 19 лет.

Позже в деле появился возможный подозреваемый в совершении тройного убийства. Однако молодой человек опроверг обвинения, а его брат раскрыл содержание последнего сообщения от одной из убитых.

На месте убийства следователи нашли нож, которым, предположительно, были убиты девушки.

Отец одной из жертв заявил, что ожидает скорейшего задержания убийцы. Он также добавил, что выступает за возвращение смертной казни.