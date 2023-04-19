Криминал 19 апреля 2023, 15:15 Более 10 млн рублей похитили в Костромской области при ремонте местных поликлиник Прокуратура завела дело после растраты более 10 млн рублей в Костромской области Министерство здравоохранения Московской области

Читать 360tv в

Следственные органы открыли уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Костромской области из-за ущерба бюджету, который нанесли в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В местной казне не досчитались 10 миллиона рублей при ремонте медучреждений. Об этом сообщила региональная прокуратура на своем сайте.

Речь идет о капитальном ремонте в поликлинике Чистые Боры Буйского района и в поликлинике города Буй. Подрядчик получил аванс, а потом долгое время бездействовал. Он выполнил по контрактам лишь небольшую часть работ.

Реклама

«Бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллиона рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство проконтралирует ход расследования, а также его результаты.