Более 10 человек погибли из-за нападения боевиков на северо-востоке Нигерии | 360°

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Более 10 человек погибли из-за нападения боевиков на северо-востоке Нигерии

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Боевики напали на общину народности фулани в штате Тараба на северо-востоке Нигерии. В результате 12 человек погибли. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представителей региональной администрации.

Злоумышленники притворились местными дружинниками, надев их форму. Они прибыли в обжигу якобы для того, чтобы арестовать похитителей скота.

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После этого боевики расстреляли местных жителей. В результате 12 человек погибли, а 50 получили ранения. Также они украли 130 коров, а также повредили несколько зданий.

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