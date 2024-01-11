Криминал 11 января 2024, 20:24 Боксера Никитина арестовали по обвинению в вымогательстве взятки Суд арестовал призера ОИ боксера Никитина за вымогательство взятки в ₽300 тысяч РИА «Новости»

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Сыктывкарский городской суд арестовал бронзового призера Олимпиады-2016, трехкратного чемпиона России по боксу Владимира Никитина по обвинению в вымогательстве. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба суда.

«Суд заключил под стражу жителя города Сыктывкара, задержанного по факту вымогательства 300 000 рублей», — говорится в заключении.

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Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, которые просили заключить Никитина под стражу. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере».

Никитина арестовали на один месяц и 15 суток, в заключении он пробудет до 13 февраля 2024 года.

Правоохранители в Барнауле задержали заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие подаст ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.