«Боюсь находиться в их присутствии». Адвокат потерпевшей стороны признался в страхе перед сестрами Хачатурян

На заседании по делу сестер Хачатурян к представителю Генпрокуратуры приставили охрану. Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко связала это с тем, что девушек признали опасными для общества. В разговоре с «360» она заявила, что сама боится обвиняемых.

«Мы увидели сейчас в зале заседания двух человек в масках и с автоматами. Эти люди охраняли не нас, они охраняли представителя Генпрокуратуры, так как по экспертизе сестры Хачатурян признаны опасными для общества. Я очень боюсь находиться в их присутствии. Мы тоже наверняка будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту. Мы боимся», — сказала она.

При этом Нитченко добавила, что девушки постоянно находятся под присмотром представителей ФСИН, которые следят за их поведением. По ее словам, сестры не будут общаться между собой и с представителями СМИ.

«Любое нарушение меры пресечения, которое было возложено на них судом, приведет к изменению меры пресечения на более строгое — вплоть до взятия под стражу», — отметила защитница.

В свою очередь, адвокат сестер Алексей Липцер не стал опровергать сообщения об охране представителя Генеральной прокуратуры.

«Я не знаю, в связи с чем охраняли сотрудников прокуратуры, но это действительно так. Причина неизвестна», — сказал он.

По его словам, девушки готовы к рассмотрению дела, «готовы к тому, чтобы добиваться справедливости».

«С ними на протяжении последнего времени работали психологи, сейчас ничего не мешает их участию в рассмотрении дела», — добавил Липцер.

Защитник отметил, что дело отказались возвращать в прокуратуру. Это значит, что дела Крестины и Ангелины будут рассматриваться отдельно от дела их младшей сестры Марии. Ранее ее признали невменяемой.

Известно, что процесс будет проходить при участии суда присяжных. Также 3 августа Мосгорсуд продлил запрет определенных действий девушкам. Кроме всего прочего, им запретили участвовать в массовых мероприятиях.

Сестры Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Дело получило общественный резонанс и длится уже более двух лет. Первые судебные заседания начались только в конце июля 2020 года. Девушкам грозят тюремные сроки.