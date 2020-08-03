«Боюсь находиться в их присутствии». Адвокат потерпевшей стороны признался в страхе перед сестрами Хачатурян
«Мы увидели сейчас в зале заседания двух человек в масках и с автоматами. Эти люди охраняли не нас, они охраняли представителя Генпрокуратуры, так как по экспертизе сестры Хачатурян признаны опасными для общества. Я очень боюсь находиться в их присутствии. Мы тоже наверняка будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту. Мы боимся», — сказала она.
При этом Нитченко добавила, что девушки постоянно находятся под присмотром представителей ФСИН, которые следят за их поведением. По ее словам, сестры не будут общаться между собой и с представителями СМИ.
«Любое нарушение меры пресечения, которое было возложено на них судом, приведет к изменению меры пресечения на более строгое — вплоть до взятия под стражу», — отметила защитница.
В свою очередь, адвокат сестер Алексей Липцер не стал опровергать сообщения об охране представителя Генеральной прокуратуры.
«Я не знаю, в связи с чем охраняли сотрудников прокуратуры, но это действительно так. Причина неизвестна», — сказал он.
По его словам, девушки готовы к рассмотрению дела, «готовы к тому, чтобы добиваться справедливости».
«С ними на протяжении последнего времени работали психологи, сейчас ничего не мешает их участию в рассмотрении дела», — добавил Липцер.
Защитник отметил, что дело отказались возвращать в прокуратуру. Это значит, что дела Крестины и Ангелины будут рассматриваться отдельно от дела их младшей сестры Марии. Ранее ее признали невменяемой.
Известно, что процесс будет проходить при участии суда присяжных. Также 3 августа Мосгорсуд продлил запрет определенных действий девушкам. Кроме всего прочего, им запретили участвовать в массовых мероприятиях.
Сестры Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Дело получило общественный резонанс и длится уже более двух лет. Первые судебные заседания начались только в конце июля 2020 года. Девушкам грозят тюремные сроки.