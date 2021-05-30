Сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, выехали на место стрельбы в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Стрелявший не выдвигает никаких требований.

Мужчина открыл стрельбу по людям на улице Бородина вечером 30 мая. Он сделал минимум 10 выстрелов. Ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов.

«По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции», — сообщил источник агентства.

Предположительно, мужчина стреляет из охотничьего ружья, которое зарегистрировано на него. Правоохранители пока не задержали злоумышленника. По данным источника, стрелявший пьян.

Жильцов дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Силовики оцепили территорию вокруг здания. На место также прибыли экстренные службы.

Видео с моментом стрельбы записали жильцы соседнего дома. Автор ролика предположил, что стрельбу открыл человек с балкона в квартире на четвертом этаже многоэтажки. По данным сайта E1.ru, сначала мужчина выкрикивал требования «отменить гомосексуализм», а потом начал стрелял по силовикам и прохожим.