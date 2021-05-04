Бойцу MMA охранник бара в Петербурге брызнул в глаза баллончиком

В одном из баров Санкт-Петербурга охрана брызнула газовым баллончиком в лицо бойца смешанных единоборств Алика Гогочури. Спортсмену потребовалась медицинская помощь.

Конфликт охраны с бойцом смешанных единоборств произошел в баре на проспекте Энгельса, сообщил канал РЕН ТВ.

Причины и обстоятельства конфликта неизвестны.

Ранее бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин подрались в поезде с человеком, которого один из спортсменов и СМИ называют вице-президентом «АльфаСтрахования». Их задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. В беседе с «360» Артем Тарасов заявил, что не применял физическую силу, а конфликт закончился словесной перепалкой. Против спортсменов транспортная полиция завела административное дело.

В России был официально признан видом спорта женское ММА. Теперь россиянки, которые будут официально наравне с мужчинами отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания. В 2021 году планируется сформировать женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы.