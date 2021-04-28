Бойцов MMA Тарасова и Соломина выпустили из отдела полиции после драки

Транспортная полиция подтвердила возбуждение дела об административном правонарушении против бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Соломина. Спортсменов продержали в линейном отделе почти сутки, рассказал «360» адвокат Тарасова Олег Мазаев.

Двух петербуржцев заподозрили в мелком хулиганстве за потасовку на Московском вокзале Санкт-Петербурга, об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

О драке в прибывающем на вокзал составе стало известно 27 апреля от начальника поезда. Он заявил о конфликте в дежурную часть транспортной полиции.

В УТ МВД России по СЗФО уточнили, что в ходе разбирательства установлены и задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 1990 и 1993 годов рождения. Отпустили их во второй половине следующего дня.

«Составили протокол об административном правонарушении. Разбирательство будет завтра около 14:00», — добавил Олег Мазаев.

Выяснилось, что нарушители ехали пьяными в поезде «Москва — Санкт-Петербург». Мужчины прилюдно нецензурно ругались и оскорбляли другого пассажира. На платформе Московского выказала один из бойцов ударил своего оппонента по лицу.

Если Тарасова и Соломина признают виновными, их ждет штраф от 500 рублей до одной тысячи или административный арест на срок до 15 суток.