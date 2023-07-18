Криминал 18 июля 2023, 18:43 Бойцов «Азова» осудят в ДНР за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям Трех бойцов «Азова» осудят за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям ДНР РИА «Новости»

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Трое военнослужащих националистического батальона «Азов»* предстанут перед Верховным судом Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Младшего сержанта Дениса Жучкова и лейтенанта Давида Касаткина обвинили в насилии и жестком обращении с военнопленными, а рядового Антона Штукина осудят за умышленное повреждение чужого имущества и покушение на мирных жителей.

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По данным ведомства, 12 апреля 2022 года Жучков и Касаткин нанесли физические увечья двум российским пленным в доме на проспекте Нахимова в Мариуполе. Они не только избивали их ногами и руками, но и применяли пластиковую трубу и полицейскую дубинку.

Позднее в марте Штукин выстрелил в трех жительниц Мариуполя из противотанкового ракетного комплекса во время получения ими гуманитарной помощи от бойцов Народной милиции ДНР. В результате ЧП никто из мирных жителей не пострадал, но снаряд попал в здание рыбного хозяйства.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.