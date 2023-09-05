Криминал 05 сентября 2023, 16:10 Бойца ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел 14 человек СК России: в ДНР вынесли приговор для бойца ВСУ, убившего 14 мирных жителей Пресс-служба Следственного комитета

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В ДНР бойца Вооруженных сил Украины приговорили к пожизненному заключению за убийство 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд назначил военному Валентину Василенко наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. По данным ведомства, 4 марта бойцов ВСУ, среди которых был Василенко, доставили на боевую позицию в Мариуполь. Украинский командир приказал расстрелять шестерых мужчин — они погибли от полученных ранений.

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Еще через два дня Василенко и другие солдаты атаковали автомобиль мирных жителей. Шесть мужчин, ребенок и женщина тоже скончались.

«Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сообщили в СК РФ.

Накануне стало известно, что ВСУ расстреляли собственных бойцов, оставивших позиции на острове под Херсоном. Речь идет о военных из 123-й бригады территориальной обороны, которых насильно призвали в армию, сообщил RT.