Бойца Тарасова направили на прохождение психиатрической экспертизы после драки с топ-менеджером

Бойца ММА Артема Тарасова направили на прохождение психиатрической экспертизы после драки с топ-менеджером «АльфаСтрахование». Спортсмены и его юристы рассказали «360», как прошло последнее заседание и какие у них прогнозы.

В этот раз Тарасова допросили в качестве подозреваемого, назначили психиатрическую экспертизу. Адвокаты спортсмена считают, что никаких оснований для этого не было — просто процессуальный момент.

«Назначили экспертизу, чтобы знать, шизофреник я или нет. Проведут в эту пятницу. В любом случае все будет хорошо. Просто все уже устали от этого дела. Все хотят, чтобы это побыстрее закончилось. С той стороной общаются адвокаты, вроде есть какие-то сдвиги. Окончательного решения пока нет. Думаю, договоримся», — рассказал Тарасов.

Адвокаты отметили, что потерпевшая сторона не имеет желания каким-то образом навредить Тарасову.

«Мы надеемся на полное примирение сторон. Тарасов неоднократно говорил, что не был участником конфликта. Пытался примерить стороны изначально. Надеюсь, наши позиции будут услышаны», — сказал Андрей Алешкин.

Боец ММА и блогер Артем Тарасов стал фигурантом уголовного дела в начале июля. Ход ему дали после стычки в поезде Москва — Санкт-Петербург в конце апреля. С предъявленными обвинениями спортсмен не согласен.