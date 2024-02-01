Криминал 01 февраля 2024, 01:41 Бойца Мутаева расстреляли у его дома в Махачкале Mash: неизвестный расстрелял бойца Мутаева у его дома в Махачкале РИА «Новости»

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В Дагестане неизвестный убил бойца и промоушена FightNights Магомедрасула Мутаева, воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова. В 20-летнего спортсмена выпустили восемь пуль, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, убийца ждал Мутаева у его подъезда, когда тот возвращался с тренировки. Одна из пуль попала бойцу в голову. От полученных ранений спортсмен скончался до приезда скорой помощи.

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Сейчас на месте работают правоохранительные органы. По данным Mash, в убийстве подозревают соседа Мутаева.

Это уже не первое покушение на Магомедрасула Мутаева. Летом в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого Мутаев сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал.

В декабре прошлого года чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев получил 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Сам спортсмен скрылся заграницей, так что приговор вынесли заочно. Конфликт произошел возле караоке-ресторана. Махиев в состоянии алкогольного опьянения поругался с росгвардейцем. Началась перестрелка, в результате которой спортсмен попал в больницу, а сотрудник Росгвардии погиб.