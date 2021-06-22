Бойца ММА задержали за драку в Махачкале

Сотрудники ГУ МВД Дагестана задержали второго подозреваемого в избиении мужчины в Махачкале. Задержанным оказался боец ММА Ислам Вагабов.

«Его местонахождение установлено, он задержан и также доставлен в отдел полиции», — сказано в сообщении ведомства.

В опубликованном МВД видео Вагабов заявил, что драка случилась, потому то оппоненты «недопоняли друг друга». Он раскаивается в содеянном.

Драка произошла 8 июня. В городской отдел полиции поступила информация о том, что в 16:00 в Махачкале на улице Ярагского 30-летний местный житель с приятелем избили 36-летнего жителя Махачкалы. Пострадавшего госпитализировали.

Одного подозреваемого тут же задержали, другого объявили в федеральный розыск. После драки открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

СМИ писали о том, что избитый — племянник бывшего главы республики Мухи Алиева. Но позже журналисты признались, что у них нет доказательств родства.