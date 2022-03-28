Бойца ММА Новоселова арестовали на два месяца

Бойцу ММА Максиму Новоселову, которого обвинила в изнасиловании 18-летняя девушка, выбрали меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца.

Вердикт вынес Тушинский районный суд Москвы, сообщил столичный СК РФ в своем Telegram-канале.

«Суд избрал <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая», — уточнили в прокуратуре Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что ночью 27 марта Новоселов избил девушку, с которой познакомился в клубе, совершил над ней «насильственные действия сексуального характера» и изнасиловал.

Бойцу ММА предъявили обвинение по двум статьям. Хорд расследования уголовного дела прокуратура Москвы взяла под контроль.

В полицию о случившемся пострадавшая девушка сообщила в ночь на 27 марта. Она рассказала, что едет из клуба в машине с несколькими мужчинами. Среди пассажиров иномарки, которую остановили в районе Пятницкого шоссе, был Новоселов.

На допросе, писали СМИ, боец ММА предположил, что ему что-то подмешали в алкоголь. Как с ним в баре оказались девушки, Новоселов якобы не помнил.