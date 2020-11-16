Бойца Яндиева допросили после драки с Харитоновым. Видео

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева задержали и отправили на допрос после драки с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Сам допрос остался засекреченным, но перед ним боец анонсировал выход ролика, который все объяснит.

СК опубликовал кадры с допроса Яндиева. Перед зданием в МВД журналисты попытались узнать у задержанного, использовал ли он в драке кастет, но точного ответа так никто и не получил.

«Сами подумайте, на эти руки посмотрите, тут все видно», — сообщил Яндиев.

Он также заявил, что в скором времени выйдет видео, где будет все рассказано и объяснено. Ведь раньше считалось, что они с Харитоновым дружат. Что касается самого допроса, несмотря на то, что сотрудники полиции решили убрать звук, можно заметить, что спортсмен вел себя очень спокойно.

Драка между двумя силачами произошла на прошлой неделе. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Он также отметил, что боец всегда с собой носил кастет. И в этот раз он им воспользовался. В результате у Сергея Харитонова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рассечение брови.