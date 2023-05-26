Криминал 26 мая 2023, 04:04 Бойца ЧВК «Вагнер» застрелили в Иркутской области после его возвращения с СВО — СМИ Baza: бойца ЧВК «Вагнер» застрелили в Иркутской области, отмечая его возвращение с СВО Pxhere

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Бойца ЧВК «Вагнер» застрелили в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Все произошло 24 мая в поселке Карахун, через день после того, как молодой человек вернулся из зоны СВО. Мужчина отмечал свое возвращение домой. В ходе застолья между ним и его приятелем произошла ссора. В результате конфликта мужчина застрелил бойца.

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Медики не смогли спасти военного. Стрелявший также самостоятельно сообщил о происшествии в полицию. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Суд в Иркутской области рассмотрит дело жителя села Игжей, который застрелил свою супругу на почве ревности. По версии следствия, зимой 2022 года мужчина поссорился со своей супругой. В результате конфликта мужчина выстрелил в возлюбленную из гладкоствольного ружья. После содеянного местный житель попытался свести счеты с жизнью, но врачи сумели его спасти.