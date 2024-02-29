Важное 29 февраля 2024, 17:06 Богдана Цыганенко и Наталью Вовк внесли в реестр террористов и экстремистов В список террористов и экстремистов внесли фигурантов дела об убийстве Дугиной

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Фигурантов дела об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко и Наталью Вовк внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их данные появились в реестре на сайте ведомства.

Богдан Цыганенко — участник украинской ДРГ. Он готовил убийство Дугиной летом 2022-го. В апреле 2023 года его заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск.

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По данным следствия, подготовкой убийства Цыганенко занимался вместе с гражданкой Украины Натальей Вовк, которая выехала из России в Эстонию после покушения.

Дарью Дугину убили вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье. Ее внедорожник подорвали в районе поселка Большие Вяземы, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». Там выступал с лекцией ее отец — известный философ Александр Дугин.

Президент России Владимир Путин упоминал об убийстве Дугиной в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава государства тогда подчеркнул, что противники и критики властей Украины становятся жертвами террористических атак со стороны нацистских формирований.

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