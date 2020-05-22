Появилось видео с места нейтрализации боевиков в Дагестане

Опубликовано видео с места нейтрализации боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана. Там шесть человек планировали совершить теракт.

На ролике видно, что ликвидированные бандиты были хорошо подготовлены — у них была экипировка и целый арсенал оружия.

Внимание! ВИДЕО: 18+

Днем стало известно, что в Хасавюртовском районе спецназ ищет боевиков, сбежавших в лес. Был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), бандиты собирались совершить серию терактов. В планах были нападения на сотрудников правоохранительных органов и представителей религии, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансирования терроризма.

К вечеру террористы были обнаружены. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем преступники нейтрализованы.