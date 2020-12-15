Кадыров заявил о ликвидации боевика в Чечне

Он сообщил, что правоохранители уничтожили участника незаконных бандформирований Казбека Байдулаева.

«Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было. Я располагал полной информацией о ходе операции от ее начала до конца», — рассказал Кадыров.

Он опубликовал данные на боевика. Тот находился в розыске с ноября 2012 года по уголовному делу, заведенному по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

В контртеррористической операции и непосредственно на месте событий находились вице-премьер правительства республики Абузайд Висмурадов, глава МВД Чечни Руслан Алханов, командир полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения МВД по Чеченской республики Замид Чалаев.

Кадыров заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в регионе. Знают обо всех, кто находится в розыске, а также про их пособников.

«Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — написал Кадыров.