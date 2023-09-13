Криминал 13 сентября 2023, 20:41 Боевика национального батальона задержали в Крыму ФСБ сообщила о задержании участвовавшего в блокаде Крыма боевика нацбатальона РИА «Новости»

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Подозреваемого в соучастии в продовольственной блокаде Крыма жителя полуострова задержали сотрудники ФСБ. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщил ТАСС.

В ФСБ заявили, что речь идет о 54-летнем мужчине, который в 2017 году вступил в созданный на Украине «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

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В составе незаконного вооруженного формирования мужчина занимался охраной пункта постоянной дислокации объединения, а также принимал участие в продовольственной блокаде Крыма. Его роль заключалась в досмотре машин вместе с украинскими пограничниками, которые ехали в сторону полуострова.

Крымчанин не стал сообщать в правоохранительные органы, что вышел из состава организации. В результате против него завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Суд отправил задержанного под стражу на два месяца.

В среду, 13 сентября, Первый Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Канска за комментарии в социальной сети «Одноклассники» о подрыве Крымского моста. В его действиях увидели призывы к терактам.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — запрещенная в России террористическая организация.