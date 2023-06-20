Эксклюзив 20 июня 2023, 11:28 Боевика нацбатальона «Айдар» приговорили к 16 годам колонии Военный суд приговорил участника нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыгу к 16 годам колонии

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнику украинского националистического батальона «Айдар»* Денису Мурыге. Боевик получил 16 лет колонии.

«Мурыгу признать виновным. <…> Назначить ему 16 лет колонии строгого режима», — сказал судья.

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Участник нацформирования был заместителем командира подразделения, входившего в «Айдар»*. Прокурор просил лишить Мурыгу свободы на 18 лет по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Во время последнего слова боевик полностью раскаялся и признал вину.

Мурыга рассказывал на допросе, что присоединился к нацбатальону в январе 2015 года. Изначально он был рядовым, но затем стал замом командира подразделения в Лисичанске.

Боевика подозревают в подрыве моста в ЛНР, при котором погибли часовые республиканской Народной милиции. Мурыга сообщил, что подрыв совершили в марте 2015 года по приказу командира роты огневой поддержки Игоря Радченко.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил другого боевика «Айдара»* к восьми годам колонии. Мужчина был наводчиком пулеметного отделения нацбатальона.

*Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.