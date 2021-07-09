Боевика ИГ* задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали боевика «Исламского государства»*. Он собирался устроить теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, задержанному 21 год. Он иностранец. Против него завели уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». В СК рассказали, что в ряды «Исламского государства»* молодой человек вступил по собственной воле.

«В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ», — сообщила пресс-служба СК России.

В его квартире нашли заготовку самодельной бомбы и предметы, предназначенные для ее изготовления. Следователи планируют назначить генетическую, техническую, лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы. По ходатайству СК суд заключил члена участника террористической организации под стражу.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.