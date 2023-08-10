Криминал 10 августа 2023, 20:23 Боевика «Азова» приговорили в ДНР к 25 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя Прокуратура ДНР: боевика «Азова» приговорили к 25 годам за расстрел жителя Мариуполя РИА «Новости»

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К 25 годам колонии строгого режима приговорили в ДНР командира отряда «Азов»* за расстрел жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре республики.

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего командира 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения „Азов“* Национальной гвардии Украины», — сообщили в ведомстве.

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Боевика «Азова»* признали виновным по статье «Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Следствие установило, что 12 апреля 2022 года в Мариуполе украинские националисты задержали и доставили к командиру мирного жителя, который отдал приказ о его расстреле. Обвиняемый выполнил приказ и выпустил в голову и верхнюю часть туловища горожанина не менее двух прицельных выстрелов. Мужчина умер на месте.

По данным следствия, расстрелянный горожанин не принимал участия в боевых действиях, он доставлял гуманитарную помощь. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также выплатит родственникам пострадавшего 20 миллионов рублей.

* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.