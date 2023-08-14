Криминал 14 августа 2023, 12:28 Боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за убийство раненого радиотелеграфиста Верховный суд ДНР заочно приговорил бойца «Азова» к пожизненному сроку РИА «Новости»

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Военнослужащего-контрактника нацбатальона «Азов»* Николая Куща заочно приговорили к пожизненному заключению свободы. Верховный суд ДНР признал его виновным в убийстве радиотелеграфиста весной 2022 года в Мариуполе, сообщил ТАСС.

Кущ служил по контракту в должности корреспондента информационной службы. Верховный суд ДНР признал его виновным в применении запрещенных методов, а также убийстве находящегося в беспомощном состоянии в связи со служебной деятельностью по мотивам ненависти и вражды. Его заочно приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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Убийство произошло в апреле 2022 года на улице Красной Азовской Флотилии, боевик сам снял его на камеру и опубликовал в Telegram-канале. Мужчина выстрелил в радиотелеграфиста Народной милиции ДНР, отобрал у него оружие, перевернул на спину и из автомата выстрелил в голову.

Другого боевика «Азова»* приговорили к 25 годам за расстрел жителя Мариуполя. Погибший занимался гуманитарной помощью и не участвовал в боевых действиях.

*«Азов» – украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенной в России.