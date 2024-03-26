Важное 26 марта 2024, 11:51 Боевик РДК готовил теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области ФСБ сообщила о предотвращении теракта в пункте приема гумпомощи под Самарой РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Его готовил член «Русского добровольческого корпуса»*. При задержании диверсант погиб из-за самоподрыва взрывного устройства.

По данным ведомства, преступник действовал под патронажем украинских спецслужб. С 2022 года он публично занимался дискредитацией ВС России. Осенью 2023 года его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов РДК* — Александра Кудашева.

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Действуя по указанию куратора, мужчина забрал из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы потом устроить взрыв в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.

При задержании диверсанта произошел самоподрыв СВУ, он получил смертельные травмы.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — подчеркнули в ФСБ.

В доме, где проживал преступник, обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также еще одно готовое к применению СВУ. В телефоне диверсанта выявили переписку с куратором и материалы, которые подтверждают его причастность к террористической деятельности, координируемой спецслужбами Украины.

По факту случившегося возбудили дело о теракте.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.