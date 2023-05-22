Криминал 22 мая 2023, 08:12 Боевик «Азова» признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе РИА «Новости»: боевик Азова признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе Фото: Минобороны Украины

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Боевик полка «Азов»* Александр Сыкылында продемонстрировал российским силовикам в Мариуполе, как и где его отделение стреляло по гражданской машине и убило семью. Видео с допроса мужчины оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Он сообщил, что в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков «Азова»* расположилось в здании на улице Куинджи в Мариуполе.

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«Открывали огонь по гражданской машине», — рассказал военнопленный.

«Азовцы»* увидели автомобиль на подъезде, в 300 метрах от позиции. Они доложили об этом командиру, он приказал открыть огонь. На этой машине была надпись «Дети».

«Выпустили примерно по одному магазину, машина начала замедляться и съехала… на обочину», — добавил Сыкылында.

Он вспомнил, что в транспортном средстве находились мужчина и женщина примерно 30 лет, а также десятилетняя девочка. Бойцы увидели, что семья после обстрела не подает признаков жизни. Они забрали у погибших 1000 долларов и золотые украшения. Тела представители полка «Азов» занесли в соседнее здание и оставили там.

*Полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация