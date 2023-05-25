Криминал 25 мая 2023, 03:40 Боевик «Азова» изнасиловал убитую им женщину в Мариуполе РИА «Новости»: боевик «Азова» расстрелял семью и надругался над мертвой женщиной РИА «Новости»

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Снайпер полка «Азов»* в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной, сообщил силовикам другой боевик нацбатальона. Видео с допроса мужчины попало в распоряжение РИА «Новости».

Военнопленный рассказал о расстреле семьи, которая ехала в автомобиле с надписью «Дети». По его словам, он и еще четверо боевиков открыли огонь по машине с людьми. После этого они вытащили тела погибших и занесли в ближайший брошенный дом.

«Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы стали его отговаривать. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: „Зачем это надо?“ Он грубо сказал, чтобы мы занимались своими делами», — рассказал пленный.

По словам боевика, извращенец служил в снайперском подразделении «Азова»*. Мужчина жил в Киевской области, на вид ему 25 лет, добавил пленный азовец.

Ранее боевик нацбатальона «Азов»* Александр Сыкылында показал российским силовикам в Мариуполе, как и где его отделение стреляло по гражданской машине и убило семью.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.