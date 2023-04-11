Криминал 11 апреля 2023, 21:21 Боевик «Айдара» получил восемь лет колонии в ЛНР Верховный суд ЛНР приговорил боевика нацбатальона «Айдар» к восьми годам колонии Pxhere

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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил боевика украинского нацбатальона «Айдар»* к восьми годам колонии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального главка ФСБ России.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участвовавшего в террористическом сообществе», — отметили в ведомстве.

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Обвиняемый проходил службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар»*, следует из данных следствия. Он был наводчиком пулеметного отделения.

Верховный суд ЛНР назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

В марте суд в ЛНР вынес приговор военнослужащему ВСУ Андрею Незнамову за совершение преступлений против мирных жителей Северодонецка. Мужчина получил 12 лет колонии. По данным следствия, 25 мая 2022 года он забросил гранату в окно кухни на улице Гагарина. Мужчина понимал, что в здании могут находиться люди. В результате его действий пострадала женщина.

* Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.