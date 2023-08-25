Криминал 25 августа 2023, 10:22 Боец ВСУ сознался в убийстве пожилой пары во время грабежа в Николаевской области Пленный Шостак сказал, что ВСУ убивали и грабили жителей Николаевской области Freepik

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Украинские военные устраивали в Николаевской области грабежи и присваивали гуманитарную помощь, а потом продавали ее на рынке. Свидетелей преступлений они убивали, рассказал попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шостак. Об этом сообщило РИА «Новости».

Военные преступники орудовали в селе Лиман. Они несколько раз врывались в дома и грабили их, убивая очевидцев. Так расстреляли двух пенсионеров.

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«По указу нашего руководства, если мы что-то хотели сделать, не нужно было оставлять свидетелей. Когда мы грузили, в доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили», — сказал солдат.

Однажды при раздаче гуманитарной помощи жители Лимана пожаловались на это командирам. По словам Александра Шостака, те не стали их слушать. В одного из командиров бросили камень или бутылку, и он приказал стрелять по толпе — погибли пять человек. Продовольствие забрали военные.

Награбленное продавали. Для этого один из командиров открыл точку на местном рынке. Только попавший в плен военнослужащий выручил таким образом около миллиона рублей.

В Лисичанске и Северодонецке солдаты ВСУ убивали своих сослуживцев-наемников. Бойцы из ЛНР нашли сожженные тела британских и польских инструкторов.