18 сентября 2023, 11:16
Боец ВСУ получил в ДНР пожизненное за убийство восьми жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР: боец ВСУ получил пожизненное за убийство 8 жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор военному ВСУ, которые застрелил восемь мирных жителей Мариуполя. Мужчин получил пожизненный срок. Об этом заявили ТАСС представители прокуратуры региона.
Речь идет о 27-летнем водителе зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владиславе Кулыке. Его обвинили по двум статьям УК РФ «Жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории» и «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти».
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Украинский боец получил с учетом позиции государственного обвинителя пожизненный срок. Его он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.
Следствие уточнило, что Кулык совершил преступление весной 2022 года. Все произошло в Мариуполе, на территории металлургического комбината. Военный по приказу командира расстрелял из автомата одну женщину и семерых мужчин. Эти люди от полученных ранений скончались на месте.
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