Криминал 18 сентября 2023, 11:16 Боец ВСУ получил в ДНР пожизненное за убийство восьми жителей Мариуполя Прокуратура ДНР: боец ВСУ получил пожизненное за убийство 8 жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор военному ВСУ, которые застрелил восемь мирных жителей Мариуполя. Мужчин получил пожизненный срок. Об этом заявили ТАСС представители прокуратуры региона.

Речь идет о 27-летнем водителе зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владиславе Кулыке. Его обвинили по двум статьям УК РФ «Жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории» и «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти».

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Украинский боец получил с учетом позиции государственного обвинителя пожизненный срок. Его он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Следствие уточнило, что Кулык совершил преступление весной 2022 года. Все произошло в Мариуполе, на территории металлургического комбината. Военный по приказу командира расстрелял из автомата одну женщину и семерых мужчин. Эти люди от полученных ранений скончались на месте.