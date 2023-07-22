Криминал 22 июля 2023, 19:09 Боец СОБР получил ранение во время штурма захваченного коттеджа в Истре Депутат Хинштейн заявил о ранении бойца Росгвардии при штурме коттеджа в Истре РИА «Новости»

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Захвативший коттедж в поселке Шервуд городского округа Истра вооруженный злоумышленник оказал сопротивление штурмовавшим здание бойцам СОБР Росгвардии. В результате один из спецназовцев получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что в распоряжении злоумышленника находились два автомата, охотничий карабин «Сайга», гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси.

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«В ходе оказанного сопротивления один из бойцов СОБР получил незначительное ранение», — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что штурм дважды останавливали. Правоохранители приложили все усилия, чтобы избежать крови, но захватчик продолжал вести стрельбу. Тогда силовики приняли решение о ликвидации злоумышленника. Другого варианта у них не осталось.

Хинштейн подчеркнул, что общая площадь коттеджа превышает две тысячи квадратных метров, что значительно усложнило работу правоохранителей во время штурма.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что штурм начался после того, как злоумышленник отказался от переговоров и продолжал вести стрельбу. Личность захватчика быстро установили, им оказался приезжий из Красноярского края. В ходе применения табельного оружия и специальных средств правонарушителя нейтрализовали.

В пресс-службе Росгвардии заявили что бойцы продвигались метр за метром, а для поиска места расположения стрелка использовали квадрокоптеры.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что все эвакуированные жители поселка смогут вернуться домой в ближайшее время. Сейчас в доме работает группа криминалистов из подмосковного главка СК, которые занимаются расследованием уголовного дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.