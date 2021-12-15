Боец Росгвардии помог задержать подозреваемого в двойном убийстве в Балашихе

Мужчину задержали в Балашихе по подозрению в двойном убийстве. Это удалось сделать благодаря действиям сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все произошло в военном городке при дивизии Дзержинского 14 декабря.

«Около 20:00 командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения майор Росгвардии в свободное время от службы время проходил вместе с женой мимо дома № 11 в микрорайоне Дзержинского города Балашихи», — сказано в сообщении.

Из окон первого этажа он услышал крики о помощи, поэтому быстро связался с дежурным по соединению и попросил вызвать полицию. В то же время офицер увидел, как из подъезда выбегает мужчина с ножом в руках. Росгвардеец его задержал и удерживал до прибытия полицейских.

В Росгвардии подчеркнули, что именно благодаря профессионализму майора удалось обезвредить подозреваемого в убийстве двух мужчин.

«Подчеркну, что задержанный не имеет отношения к Росгвардии — еще в ноябре 2021 года он уволен со службы по несоблюдению условий контракта и проживал в московском регионе у знакомых», — сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Таким образом он опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что бойца Росгвардии задержали по подозрению в двойном убийстве.