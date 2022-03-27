Российского бойца смешанных единоборств и самбиста, 48-летнего Максима Новоселова доставили в отдел полиции Москвы. Об этом сообщил сам боец в соцсетях.

По предварительным данным, 18-летняя девушка обвинила его в изнасиловании, написали «Известия». Девушка позвонила в полицию в ночь на 27 марта. Она сообщила, что едет из клуба в автомобиле вместе с несколькими мужчинами. Иномарку остановили в районе Пятницкого шоссе, среди пассажиров был Новоселов. В отдел доставили всю компанию.

Судя по видео, боец настроен оптимистично. Он с ироничной улыбкой отметил, что «враги есть везде», но он «не боится», и неожиданно добавил, что «в любом случае за Россию».

В 2020 году «за попытку сексуального насилия» в Корсике задержали ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Выпив лишнего в баре, он показал незнакомой замужней женщине половые органы, чем шокировал ее и заставил обратиться в полицию. Спортсмена арестовали, но на следующей день отпустили без предъявления обвинений. Однако оказалось, что это не первый подобный скандал: за два года до этого в сексуальном насилии Макгрегора обвинила девушка.