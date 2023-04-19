Криминал 19 апреля 2023, 19:03 Боеприпасы нашли у водителя фуры в Хабаровском крае

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В Вяземском районе задержали водителя с запрещенным грузом. Сотрудники ОМВД получили сообщение о незаконной перевозке боеприпасов и остановили автомобиль на трассе А-370 «Уссури». Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

Водителя, 37-летнего жителя Приморья, задержали в состоянии наркотического опьянения. При обыске автомобиля у него обнаружили целлофановый пакет, содержащий почти сотню патронов калибра 5,6 миллиметра.

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Экспертиза установила, что они пригодны для стрельбы. Подозреваемый заявил, что обнаружил их на обочине дороги и решил оставить себе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.