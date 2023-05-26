26 мая 2023, 12:15
Бочку с человеческими костями обнаружили в Красноярске
СК завел дело по факту обнаружения бочки с человеческими костями в Красноярском крае
Следственный комитет по Красноярскому краю завел дело после обнаружения бочки с человеческими костями в Емельяновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Находку 25 мая вблизи дома по улице Ольховая, на территории СНТ «Березовый лог», обнаружил местный житель. После вскрытия бочки в залитой бетоном песчано-гравийной смеси он нашел скелетированные останки человека.
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Следственный отдел по Емельяновскому району СК России завел дело по статье «Убийство» в связи с признаками преступления.
«Начались оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления», — сообщили в СК.
Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу целью определения пола и возраста, отсутствия или наличия травм, а также причин смерти погибшего человека.
Ранее рабочие нашли скелет человека на стадионе «Торпедо» в Москве.
Следственный комитет России
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