Криминал 26 мая 2023, 12:15 Бочку с человеческими костями обнаружили в Красноярске СК завел дело по факту обнаружения бочки с человеческими костями в Красноярском крае Соцсети

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Следственный комитет по Красноярскому краю завел дело после обнаружения бочки с человеческими костями в Емельяновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Находку 25 мая вблизи дома по улице Ольховая, на территории СНТ «Березовый лог», обнаружил местный житель. После вскрытия бочки в залитой бетоном песчано-гравийной смеси он нашел скелетированные останки человека.

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Следственный отдел по Емельяновскому району СК России завел дело по статье «Убийство» в связи с признаками преступления.

«Начались оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления», — сообщили в СК.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу целью определения пола и возраста, отсутствия или наличия травм, а также причин смерти погибшего человека.

Ранее рабочие нашли скелет человека на стадионе «Торпедо» в Москве.