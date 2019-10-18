  • Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали

    18 октября 2019, 12:43

    Дамир Матюхин, Михаил Ракитский, Наза Салех Захи

    Суд лишил актрису Наталью Бочкареву прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент «360» из Преображенского суда Москвы.
    Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали

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    Сама актриса в суд не явилась. Ее представителя на заседании также не было. При этом первое заседание по делу должно было пройти еще 15 октября, но его перенесли из-за неявки артистки.

    Инспектор ГИБДД, который участвовал в задержании, рассказал, что когда он остановил Бочкареву, от нее пахло алкоголем. Ее остановили в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель».

    Второй свидетель — инспектор — добавил, что артистке предложили пройти освидетельствование, но она отказалась. Причину своего решения она объяснять не стала. Инспектор добавил, что водительского удостоверения у Бочкаревой с собой не было.

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    Ранее в Сети появилось видео с участием звезды сериала «Счастливы вместе». На нем она рассказала, что при себе у нее есть пакетик с кокаином. В ее отношении открыли административное дело и отпустили под подписку о невыезде.

    Позже Бочкарева в своем Instagram записала видео, где опровергла обвинения в свой адрес. Также она потребовала найти людей, которые распространяют лживую информацию.