BMW конфисковали у жителя Петербурга из-за 223 штрафов

Жителя Санкт-Петербурга лишили автомобиля BMW. Причина конфискации заключается в том, что он заработал 223 штрафа за превышение скорости. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По версии следователей, 26-летний мужчина ежедневно нарушал правила дорожного движения. Его выходки попадали на камеры. При этом злоумышленник отказывался выплачивать штрафы, сумма которых превысила 456 тысяч рублей. После этого судебные приставы конфисковали у него автомобиль.