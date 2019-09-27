СМИ: блокадника Ленинграда и его супругу убили в Рязани
Неизвестные жестоко расправились с ветераном Великой Отечественной войны и его супругой в их квартире в Рязани. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Тела супругов в возрасте 91 и 89 лет обнаружили 26 сентября в их собственной квартире в Рязани. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
«Проверяются различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства супругов», — сообщили в ведомстве.
Как сообщил «МК» со ссылкой на собственный источник, погибшим мужчиной является участник героической обороны Ленинграда Павел Макеев. Он родился в Ленинграде и прошел блокаду. Его наградили восемью медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», «За безупречную службу» I–III степени, медалью «За воинскую доблесть».