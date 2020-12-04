Блогеру Reeflay предъявили обвинение после стрима с мертвой подругой

Следствие предъявило обвинение блогеру Стасу Решетникову, известному под ником Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть подруги стримера.

Решетникову инкриминируют преступление, предусмотренное частью четвертой статьи 111 УК РФ, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — уточнила она. В региональном СК добавили, что блогера хотят арестовать.

Накануне в доме Reeflay в Раменском прибывшая бригада скорой констатировала смерть Валентины Григорьевой. Девушка была приятельницей Решетникова.

«В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия», — подчеркнула Врадий.

Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и гематому на лице. Идет химико-биологическое исследование. Беременность Григорьевой, о которой писали СМИ и заявляла она сама, не подтвердилась.