Блогеру Reeflay предъявили обвинение после стрима с мертвой подругой
Решетникову инкриминируют преступление, предусмотренное частью четвертой статьи 111 УК РФ, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
«В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — уточнила она. В региональном СК добавили, что блогера хотят арестовать.
Накануне в доме Reeflay в Раменском прибывшая бригада скорой констатировала смерть Валентины Григорьевой. Девушка была приятельницей Решетникова.
«В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия», — подчеркнула Врадий.
Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и гематому на лице. Идет химико-биологическое исследование. Беременность Григорьевой, о которой писали СМИ и заявляла она сама, не подтвердилась.